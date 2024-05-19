Андифен ІС таблетки блістер, №10 - Київ (402758) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 8-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 62-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 36
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Літин, вул. Соборна, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 92
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50