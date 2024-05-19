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Андифен ІС таблетки блістер, №10 - Київ (402758) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
68,60
Економія: -2,06 грн
66,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
68,60
Економія: -2,06 грн
66,54 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
67,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
54,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
73,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
57,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Українка, вул. Юності, 8-Б
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 62-Б
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (2)
49,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 36
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Літин, вул. Соборна, 25
Всього: упаковка (1)
48,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (2)
49,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (1)
48,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Всього: упаковка (1)
75,02
Економія: -25,42 грн
49,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (2)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 92
Всього: упаковка (1)
48,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
51,60 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
67,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
51,60 грн