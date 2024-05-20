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Ангіо-Бетаргін розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл, №1 - Запоріжжя (404970) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
162,00
Економія: -28,00 грн
134,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (49)
156,00
Економія: -22,00 грн
134,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
150,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (12)
153,83
Економія: -14,02 грн
139,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
156,61
Економія: -21,91 грн
134,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
168,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (6)
153,29
Економія: -13,50 грн
139,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
150,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
135,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
156,65
Економія: -22,00 грн
134,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
156,07
Економія: -17,18 грн
138,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
156,86
Економія: -22,28 грн
134,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
156,91
Економія: -22,26 грн
134,65 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
156,00
Економія: -22,00 грн
134,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (3)
156,00
Економія: -22,00 грн
134,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
170,00
Економія: -37,80 грн
132,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
155,57
Економія: -20,99 грн
134,58 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
162,00
Економія: -28,00 грн
134,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (5)
155,39
Економія: -20,69 грн
134,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (5)
154,35
Економія: -19,65 грн
134,70 грн