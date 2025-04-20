Анастрозол-Віста (Anastrozol-Vista)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
262,45
Економія при броні: -43,45 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
496,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
496,00
Економія при броні: -47,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
524,90
Економія при броні: -86,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
301,35
Економія при броні: -10,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
533,12
Економія при броні: -96,75 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
542,76
Економія при броні: -107,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
496,00
Економія при броні: -47,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн