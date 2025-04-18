Анастрозол-Віста (Anastrozol-Vista)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
515,30
Економія при броні: -70,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
547,68
Економія при броні: -109,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
552,93
Економія при броні: -114,85 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
524,90
Економія при броні: -80,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
545,95
Економія при броні: -65,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
274,84
Економія при броні: -34,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
543,81
Економія при броні: -59,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
515,40
Економія при броні: -70,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
562,04
Економія при броні: -33,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
529,70 грн