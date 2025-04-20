Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Запоріжжя
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
55,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
53,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
53,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -7,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
53,98
Економія при броні: -2,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
53,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
59,78
Економія при броні: -10,03 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,50 грн