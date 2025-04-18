Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
53,90
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
57,50
Економія при броні: -8,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,80 грн