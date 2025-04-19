Львів (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я