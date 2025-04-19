Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
53,90
Економія при броні: -5,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
53,90
Економія при броні: -5,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,63
Економія при броні: -5,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
48,22
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
48,35
Економія при броні: -2,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
58,57
Економія при броні: -8,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
5.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,00
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я