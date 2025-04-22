Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
53,90
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
55,40
Економія при броні: -6,00 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
52,00
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 201
3.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
54,90
Економія при броні: -5,50 грн