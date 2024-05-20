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Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Запоріжжя (404756) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
44,70
Економія: -11,07 грн
33,63 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
41,00
Економія: -8,00 грн
33,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
42,20
Економія: -8,57 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -7,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (3)
40,00
Економія: -6,37 грн
33,63 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (3)
41,00
Економія: -8,00 грн
33,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (4)
42,80
Економія: -9,17 грн
33,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
34,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
42,40
Економія: -8,77 грн
33,63 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (1)
41,50
Економія: -7,87 грн
33,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (4)
40,00
Економія: -6,37 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (3)
38,34
Економія: -4,71 грн
33,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (3)
46,12
Економія: -12,49 грн
33,63 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (5)
41,00
Економія: -8,00 грн
33,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (6)
43,30
Економія: -9,67 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (4)
42,20
Економія: -8,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (3)
42,80
Економія: -9,17 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -7,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
Всього: упаковка (4)
42,40
Економія: -8,77 грн
33,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (2)
41,13
Економія: -7,50 грн
33,63 грн