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Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Одеса (404756) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
41,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
52,52
Економія: -18,89 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
44,70
Економія: -11,07 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
42,73
Економія: -9,10 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
40,00
Економія: -6,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (2)
44,70
Економія: -11,07 грн
33,63 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
38,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
41,20
Економія: -7,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (3)
46,13
Економія: -12,50 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
39,00
Економія: -5,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (3)
42,70
Економія: -9,07 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (2)
46,20
Економія: -12,57 грн
33,63 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
39,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (1)
38,00
Економія: -4,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (3)
41,20
Економія: -7,57 грн
33,63 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (5)
38,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
44,70
Економія: -11,07 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (3)
41,12
Економія: -7,49 грн
33,63 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (2)
38,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
38,60
Економія: -4,97 грн
33,63 грн