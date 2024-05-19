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Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Львів (404756) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
42,20
Економія: -8,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
50,30
Економія: -16,67 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
45,33
Економія: -11,70 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (10)
40,90
Економія: -7,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
52,50
Економія: -18,87 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
46,20
Економія: -12,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (13)
56,01
Економія: -22,38 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
41,14
Економія: -7,51 грн
33,63 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
40,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
54,90
Економія: -21,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
52,52
Економія: -18,89 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (4)
48,23
Економія: -14,60 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (3)
48,30
Економія: -14,67 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
38,12
Економія: -4,49 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (1)
48,30
Економія: -14,67 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (2)
52,50
Економія: -18,87 грн
33,63 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
43,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
36,90
Економія: -3,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
42,80
Економія: -9,17 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (1)
44,20
Економія: -10,57 грн
33,63 грн