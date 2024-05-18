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Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (404756) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
39,00
Економія: -5,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
41,12
Економія: -7,49 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (3)
41,12
Економія: -7,49 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (4)
46,20
Економія: -12,57 грн
33,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
34,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (3)
46,13
Економія: -12,50 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (3)
48,30
Економія: -14,67 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (3)
40,00
Економія: -6,37 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (2)
40,90
Економія: -7,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
42,40
Економія: -8,77 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (1)
49,60
Економія: -15,97 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (3)
42,21
Економія: -8,58 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (2)
38,00
Економія: -4,37 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
44,70
Економія: -11,07 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (2)
38,93
Економія: -5,30 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (2)
48,30
Економія: -14,67 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (2)
44,64
Економія: -11,01 грн
33,63 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
46,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (4)
44,64
Економія: -11,01 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
38,60
Економія: -4,97 грн
33,63 грн