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Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (741296) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
882,00
Економія: -145,50 грн
736,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
930,00
Економія: -193,50 грн
736,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
902,37
Економія: -111,15 грн
791,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
697,94
Економія: -34,94 грн
663,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
786,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
875,99
Економія: -114,87 грн
761,12 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (13)
870,00
Економія: -133,50 грн
736,50 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
805,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
805,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
818,86
Економія: -24,16 грн
794,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
805,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
839,13
Економія: -104,30 грн
734,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
569,43
Економія: -19,47 грн
549,96 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (30)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
805,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
624,65
Економія: -31,44 грн
593,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
815,15
Економія: -38,15 грн
777,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
765,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
898,35
Економія: -163,67 грн
734,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
879,30
Економія: -144,02 грн
735,28 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
870,00
Економія: -133,50 грн
736,50 грн