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Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Львів (741296) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
710,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
805,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
805,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
688,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
805,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
805,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), блістер (2)
784,47
Економія: -37,57 грн
746,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
805,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
805,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
805,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
952,99
Економія: -191,87 грн
761,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
688,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
785,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
846,99
Економія: -85,87 грн
761,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
894,99
Економія: -133,87 грн
761,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
805,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
805,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
805,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
880,99
Економія: -119,87 грн
761,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (23)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
805,90 грн