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Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (741296) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
872,55
Економія: -44,61 грн
827,94 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
868,37
Економія: -40,43 грн
827,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
822,11
Економія: -51,41 грн
770,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
815,90
Економія: -48,44 грн
767,46 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
823,84
Економія: -50,14 грн
773,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
679,95
Економія: -38,37 грн
641,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
805,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
844,96
Економія: -78,19 грн
766,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
755,58
Економія: -47,58 грн
708,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
835,05
Економія: -68,35 грн
766,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
808,00
Економія: -28,30 грн
779,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
875,20
Економія: -75,71 грн
799,49 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
795,03
Економія: -49,31 грн
745,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
805,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
853,64
Економія: -86,88 грн
766,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
803,84
Економія: -119,71 грн
684,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: блістер (2)
725,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
827,21
Економія: -29,21 грн
798,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
805,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
879,33
Економія: -79,97 грн
799,36 грн