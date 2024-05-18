Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (741296) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 127 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Не болей! семья аптек
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (63)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (63)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (63)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5