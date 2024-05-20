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Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (741294) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
528,00
Економія: -96,90 грн
431,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
507,00
Економія: -75,90 грн
431,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
561,00
Економія: -129,90 грн
431,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
383,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
518,03
Економія: -88,04 грн
429,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (2)
482,87
Економія: -46,19 грн
436,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
460,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
517,99
Економія: -72,27 грн
445,72 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
507,00
Економія: -75,90 грн
431,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
472,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
472,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
494,28
Економія: -23,83 грн
470,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
472,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
487,32
Економія: -38,39 грн
448,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
503,20
Економія: -30,93 грн
472,27 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
472,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
527,24
Економія: -90,92 грн
436,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
468,95
Економія: -38,92 грн
430,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), блістер (2)
544,07
Економія: -142,82 грн
401,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
472,10 грн