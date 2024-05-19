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Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №30 - Львів (741294) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
348,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
472,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
472,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
357,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
564,99
Економія: -119,28 грн
445,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
477,99
Економія: -32,28 грн
445,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
472,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
472,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (11)
496,99
Економія: -51,28 грн
445,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
581,99
Економія: -136,28 грн
445,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
472,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
601,99
Економія: -156,28 грн
445,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1), блістер (2)
348,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
490,99
Економія: -45,28 грн
445,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
472,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
472,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
472,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
472,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
472,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
472,10 грн