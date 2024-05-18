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Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (741294) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
472,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
506,50
Економія: -21,10 грн
485,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
472,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
487,84
Економія: -59,28 грн
428,56 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3), блістер (1)
395,79
Економія: -24,09 грн
371,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
530,96
Економія: -59,99 грн
470,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
472,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
433,31
Економія: -13,31 грн
420,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
424,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
488,20
Економія: -38,00 грн
450,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
509,05
Економія: -80,49 грн
428,56 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
443,02
Економія: -27,39 грн
415,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
503,34
Економія: -32,75 грн
470,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
366,16
Економія: -19,75 грн
346,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
416,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
478,15
Економія: -103,64 грн
374,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: блістер (2)
397,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1), блістер (2)
521,57
Економія: -105,94 грн
415,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
521,88
Економія: -58,02 грн
463,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
415,84
Економія: -41,33 грн
374,51 грн