Адажио® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (741294) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 136 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (81)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (81)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Не болей! семья аптек
Детальніше
Всього: упаковка (3), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (81)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1