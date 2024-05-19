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Абізол таблетки 10 мг блістер, №28 - Львів (378511) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
405,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
436,99
Економія: -54,11 грн
382,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
405,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
405,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
405,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
405,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
485,99
Економія: -103,11 грн
382,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
405,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
522,99
Економія: -140,11 грн
382,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
424,99
Економія: -42,11 грн
382,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
405,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), блістер (1)
439,97
Економія: -46,84 грн
393,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
514,99
Економія: -132,11 грн
382,88 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
483,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
405,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
405,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
396,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
515,99
Економія: -133,11 грн
382,88 грн