Азитроміцин-Здоров'я капсули 500 мг блістер, №3 - Запоріжжя (62200) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка друга, вул. Перспективна, 50
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Суми, вул. Іллінська, 2
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Михайлівська, 50/1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5