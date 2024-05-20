Азитроміцин-Здоров'я капсули 500 мг блістер, №3 - Одеса (62200) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
В інших містах:
Любимая аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
D.s.
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Біла ромашка
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Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Аптека акс соціальна
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Подільськ, вул. Соборна, 101
Аптека акс соціальна
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Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
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Знам'янка друга, вул. Перспективна, 50
Народна аптека
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Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Аптека інтернет цін
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Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
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Могилів-Подільський, вул. Стависька, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Сквира, вул. Соборна, 7