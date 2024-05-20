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Азитроміцин-Здоров'я капсули 500 мг блістер, №3 - Одеса (62200) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (5)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (4)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Любимая аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (2)
87,40 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Всього: упаковка (3)
78,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (10)
78,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (11)
148,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (4)
86,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
Всього: упаковка (1)
78,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Знам'янка друга, вул. Перспективна, 50
Всього: упаковка (6)
88,30
Економія: -16,06 грн
72,24 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (2)
89,08
Економія: -14,08 грн
75,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Всього: упаковка (1)
89,08
Економія: -14,08 грн
75,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 36
Всього: упаковка (5)
89,08
Економія: -16,84 грн
72,24 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (4)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (3)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (3)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
86,50
Економія: -14,26 грн
72,24 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
89,08
Економія: -14,08 грн
75,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (3)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
89,08
Економія: -13,08 грн
76,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (2)
86,49
Економія: -2,59 грн
83,90 грн