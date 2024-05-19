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Азитроміцин-Здоров'я капсули 500 мг блістер, №3 - Львів (62200) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
88,51
Економія: -16,27 грн
72,24 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (3)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (4)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (2)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (3)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 30
Всього: упаковка (1)
88,51
Економія: -16,27 грн
72,24 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (2)
86,50
Економія: -2,60 грн
83,90 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Нересниця, вул. Грушевського Михайла, 10-А
Всього: упаковка (1)
89,09
Економія: -16,85 грн
72,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -13,75 грн
72,24 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (7)
76,50
Економія: -2,29 грн
74,21 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (2)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (4)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гриців, вул. Центральна, 10-А
Всього: упаковка (1)
88,30
Економія: -16,06 грн
72,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 36
Всього: упаковка (5)
89,08
Економія: -16,84 грн
72,24 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (3)
89,09
Економія: -2,67 грн
86,42 грн