Азитроміцин-Здоров'я капсули 500 мг блістер, №3 - Львів (62200) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Львів, вул. Русових, 1
Біла ромашка
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Львів, вул. Садова, 2-А
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
В інших містах:
Біла ромашка
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Львів, вул. Наукова, 35-А
Біла ромашка
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Яворів, вул. Тичини, 3
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Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Біла ромашка
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Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Подорожник
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Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 30
Аптека24
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Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Біла ромашка
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Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
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Нересниця, вул. Грушевського Михайла, 10-А
Подорожник
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Ізяслав, вул. Шевченка, 16
Авк фарм
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Будь здоровий
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Подорожник
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Гриців, вул. Центральна, 10-А
Подорожник
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Могилів-Подільський, вул. Стависька, 36
Біла ромашка
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Вінниця, вул. Келецька, 121