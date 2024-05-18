Азитроміцин-Здоров'я капсули 500 мг блістер, №3 - Харків (62200) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка друга, вул. Перспективна, 50
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Михайлівська, 50/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А