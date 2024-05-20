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Азитроміцин-Здоров'я капсули 125 мг блістер, №6 - Запоріжжя (62198) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
44,00
Економія: -8,00 грн
36,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
44,00
Економія: -8,00 грн
36,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
48,00
Економія: -12,00 грн
36,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (5)
44,00
Економія: -8,00 грн
36,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
Всього: упаковка (1)
44,00
Економія: -8,00 грн
36,00 грн
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
45,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
44,00
Економія: -8,00 грн
36,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
44,00
Економія: -8,00 грн
36,00 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (1)
41,00
Економія: -5,00 грн
36,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
45,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
42,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
45,36 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (2)
43,50
Економія: -6,69 грн
36,81 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старе, вул. Дніпрова, 45
Всього: упаковка (1)
43,74 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (3)
37,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом