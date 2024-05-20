Азитроміцин-Здоров'я капсули 125 мг блістер, №6 - Одеса (62198) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом