Азитроміцин-Здоров'я капсули 125 мг блістер, №6 - Харків (62198) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Старе, вул. Дніпрова, 45
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом