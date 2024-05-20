Азитроміцин-Здоров'я капсули 250 мг блістер, №6 - Запоріжжя (62196) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
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Запоріжжя, вул. Космічна, 19
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Запоріжжя, вул. Комарова, 1
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Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Подорожник
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Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
1 соціальна аптека
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Харків, просп. Науки, 41/43
Аптека бам
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Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Подорожник
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Фастів, вул. Соборна, 26
Свк фарм
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Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Подорожник
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Перечин, пл. Народна, 22
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
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Кропивницький, вул. Журливої О., 1
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Старе, вул. Дніпрова, 45