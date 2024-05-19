Азитроміцин-Здоров'я капсули 250 мг блістер, №6 - Львів (62196) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, пл. Народна, 22
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
Ірфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40