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Азитроміцин-Здоров'я капсули 250 мг блістер, №6 - Харків (62196) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
70,80 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
78,00
Економія: -13,00 грн
65,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
80,49
Економія: -15,49 грн
65,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -13,00 грн
65,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -13,00 грн
65,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
80,49
Економія: -15,49 грн
65,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
80,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
Всього: упаковка (1)
79,83
Економія: -14,67 грн
65,16 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (1)
75,99
Економія: -10,83 грн
65,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
79,83
Економія: -14,67 грн
65,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
74,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
74,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
79,83
Економія: -14,67 грн
65,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 26
Всього: упаковка (2)
78,99
Економія: -13,83 грн
65,16 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
71,00
Економія: -2,13 грн
68,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, пл. Народна, 22
Всього: упаковка (1)
77,71
Економія: -12,55 грн
65,16 грн
Наша аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
80,50 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Всього: упаковка (1)
78,10 грн
Челсі плюс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (2)
80,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
Всього: упаковка (3)
80,40 грн