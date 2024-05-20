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Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Одеса (504761) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (29)
104,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (52)
110,97
Економія: -6,07 грн
104,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (14)
109,68
Економія: -4,78 грн
104,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (9)
90,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (10)
111,11
Економія: -6,21 грн
104,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
126,62
Економія: -16,56 грн
110,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (19)
104,86 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (12)
108,78
Економія: -3,88 грн
104,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (22)
109,85
Економія: -4,95 грн
104,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
129,67
Економія: -19,61 грн
110,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (13)
110,00
Економія: -5,10 грн
104,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (10)
110,28
Економія: -5,38 грн
104,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (12)
104,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (12)
90,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (14)
112,24
Економія: -7,34 грн
104,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (12)
110,41
Економія: -5,51 грн
104,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (4)
111,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (10)
111,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
126,62
Економія: -16,59 грн
110,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (5)
99,80 грн