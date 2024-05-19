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Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Львів (504761) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
104,59
Економія: -3,64 грн
100,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
104,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (14)
111,12
Економія: -7,12 грн
104,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
125,99
Економія: -15,93 грн
110,06 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
114,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
90,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
116,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
116,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (28)
109,23
Економія: -5,23 грн
104,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (22)
108,82
Економія: -4,82 грн
104,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
116,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
129,67
Економія: -19,61 грн
110,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
116,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
116,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
90,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
124,50
Економія: -14,44 грн
110,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
116,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
116,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (34)
109,99
Економія: -5,99 грн
104,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
116,70 грн