Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Харків (504761) Лікарський препарат - ціни
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Харків, пл. Конституції, 20
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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