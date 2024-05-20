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Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №6 - Одеса (504759) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
101,56
Економія: -7,38 грн
94,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
110,88
Економія: -29,97 грн
80,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
102,74
Економія: -21,83 грн
80,91 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
102,66
Економія: -8,21 грн
94,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
100,33
Економія: -4,90 грн
95,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
101,04
Економія: -34,33 грн
66,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
102,32
Економія: -35,61 грн
66,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -9,24 грн
98,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (3)
71,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
71,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
101,60
Економія: -5,01 грн
96,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
99,36
Економія: -5,93 грн
93,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
101,79
Економія: -34,87 грн
66,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
103,99
Економія: -5,24 грн
98,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (4)
97,34
Економія: -3,91 грн
93,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
98,22
Економія: -4,79 грн
93,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
111,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (5)
97,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (1)
103,60
Економія: -12,05 грн
91,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
108,90
Економія: -15,16 грн
93,74 грн