Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИМакролідиАзитроміцинАзитроміцин ЄвроЦіни в аптеках

Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №6 - Львів (504759) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
104,58
Економія: -3,64 грн
100,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
104,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
104,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
113,69
Економія: -14,94 грн
98,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
113,06
Економія: -14,31 грн
98,75 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
104,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
104,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
104,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
121,03
Економія: -22,28 грн
98,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
112,40
Економія: -13,65 грн
98,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
121,03
Економія: -22,28 грн
98,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
112,50
Економія: -13,75 грн
98,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
104,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
104,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
102,04
Економія: -5,56 грн
96,48 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
113,69
Економія: -14,94 грн
98,75 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
104,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
100,81
Економія: -3,81 грн
97,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
113,66
Економія: -14,91 грн
98,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
113,68
Економія: -14,93 грн
98,75 грн