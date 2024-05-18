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Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №6 - Харків (504759) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
104,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
108,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
111,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
104,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (5)
99,19 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
106,50 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
109,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
112,50
Економія: -13,75 грн
98,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
99,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
98,01
Економія: -4,69 грн
93,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
111,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
99,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
111,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
104,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
111,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
111,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
110,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
112,50
Економія: -13,75 грн
98,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
99,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
94,22 грн