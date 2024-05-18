Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №6 - Харків (504759) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (69)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Харків, пл. Захисників України, 1
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Університетська, 33
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12