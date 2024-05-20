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Азитроміцин-БХФЗ капсули 250 мг блістер в пачці, №6 - Запоріжжя (42556) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
112,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
112,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
112,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
112,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
112,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
112,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
112,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
112,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
112,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
112,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
112,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
112,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
112,30 грн