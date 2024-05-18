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Азитроміцин-КР порошок гранульований для оральної суспензії 200 мг/5 мл банка 25.4 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (326812) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (5)
213,95
Економія: -24,96 грн
188,99 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
244,99
Економія: -28,89 грн
216,10 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
151,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (4)
152,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (2)
149,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом