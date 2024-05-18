Азитроміцин-Фармекс ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон, №1 - Харків (326609) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
Наявність на 2024-05-22 - 12:00