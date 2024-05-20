Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Запоріжжя (134908) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Чорнобай, вул. Центральна, 81
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 36
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 20
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ржищів, вул. Соборна, 29
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 68