Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Одеса (134908) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Єланець, вул. Паркова, 4/1
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Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
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Всього: упаковка (3)
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Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
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Всього: упаковка (20)
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Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
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Всього: упаковка (2)
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Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
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Всього: упаковка (2)
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Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Подорожник
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Тальне, вул. Соборна, 20
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Всього: упаковка (13)
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Катеринопіль, вул. Соборна, 36
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Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
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Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
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Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-Ц
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Тетіїв, вул. Острозького Януша, 4
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Бар, вул. Каштанова, 11
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Чорнобай, вул. Центральна, 81
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Ржищів, вул. Соборна, 29