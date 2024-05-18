Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Харків (134908) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Харків, просп. Байрона, 183
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Подорожник
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Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
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Конотоп, вул. Садова, 1
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Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
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Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
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Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Подорожник
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Долинська, вул. Центральна, 144
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Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
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Ржищів, вул. Соборна, 29
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Новий Буг, вул. Харчука, 5-А