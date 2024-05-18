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Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Харків (134908) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
154,99
Економія: -14,30 грн
140,69 грн
В інших містах:
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Всього: упаковка (2)
163,14
Економія: -22,45 грн
140,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -6,81 грн
140,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
Всього: упаковка (1)
152,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
160,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 68
Всього: упаковка (3)
152,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Садова, 1
Всього: упаковка (2)
157,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Клубна, 95
Всього: упаковка (1)
152,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (7)
163,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Некрасова, 16
Всього: упаковка (2)
152,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (1)
167,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 27
Всього: упаковка (2)
152,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (2)
152,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (10)
163,00 грн
D.s.
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Зачинено
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (2)
167,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Всього: упаковка (1)
160,99
Економія: -20,30 грн
140,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (2)
157,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ржищів, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (3)
152,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (2)
165,50 грн