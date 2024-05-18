Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (134908) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
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Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
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Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Ощад аптека
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Харків, просп. Байрона, 183
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Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
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Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
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Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
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Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
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Чорнобай, вул. Центральна, 81
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Черкаси, вул. Сінна, 5/1
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Єланець, вул. Паркова, 4/1
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Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Ощад аптека
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Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
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Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
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Канів, вул. Шевченка, 11
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Всього: упаковка (16)
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Катеринопіль, вул. Соборна, 36