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Азитроміцин 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (134908) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -9,93 грн
137,57 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (1)
167,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (2)
167,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Всього: упаковка (1)
160,99
Економія: -23,42 грн
137,57 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
154,99
Економія: -17,42 грн
137,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (2)
165,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (20)
153,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (1)
165,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (3)
156,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (2)
152,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (7)
163,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
138,23 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (10)
163,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (7)
160,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (2)
137,90 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Всього: упаковка (2)
163,14
Економія: -25,57 грн
137,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
165,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (2)
157,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Канів, вул. Шевченка, 11
Всього: упаковка (1)
163,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Катеринопіль, вул. Соборна, 36
Всього: упаковка (16)
157,10 грн