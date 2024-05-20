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Актив Флора бебі+ краплі оральні флакон з крапельницею 5 мл, №1 - Одеса (529391) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
298,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
308,91
Економія: -22,46 грн
286,45 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
335,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
308,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
292,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
315,54
Економія: -25,98 грн
289,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
308,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
274,36 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
308,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
317,49
Економія: -30,59 грн
286,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
274,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
274,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
332,77
Економія: -42,92 грн
289,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
274,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
308,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,00 грн