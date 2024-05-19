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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА, ЩО ЗВОЛОЖУЄ ТА ОЗДОРОВЛЮЄ ШКІРУ З ОПУНЦІЄЮЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА, ЩО ЗВОЛОЖУЄ ТА ОЗДОРОВЛЮЄ ШКІРУ З ОПУНЦІЄЮ 8 мл, №2 - Львів (545765) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
200,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
200,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
217,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
217,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
200,50 грн
В інших містах:
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
212,07 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
200,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
200,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (3)
210,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
188,24 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
200,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
200,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
209,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (2)
193,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
175,76 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
228,15
Економія: -45,60 грн
182,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
191,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
244,35
Економія: -48,85 грн
195,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
186,60
Економія: -5,80 грн
180,80 грн