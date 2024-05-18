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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА, ЩО ЗВОЛОЖУЄ ТА ОЗДОРОВЛЮЄ ШКІРУ З ОПУНЦІЄЮЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА, ЩО ЗВОЛОЖУЄ ТА ОЗДОРОВЛЮЄ ШКІРУ З ОПУНЦІЄЮ 8 мл, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (545765) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
204,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
202,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
211,05 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
175,40
Економія: -6,60 грн
168,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
204,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
203,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
202,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
202,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
204,60 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
217,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (6)
217,51 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
218,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
218,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
218,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
218,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
219,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
203,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
202,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
202,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
204,35 грн