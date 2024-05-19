Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA EXPRESS BEAUTY ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ТА АНТИОКСИДАНТНА МАСКА З КЕРМЕКОМЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY ЗВОЛОЖУВАЛЬНА ТА АНТИОКСИДАНТНА МАСКА З КЕРМЕКОМ 8 мл, №2 - Львів (531403) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
127,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
127,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
136,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
136,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (3)
127,00 грн
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
127,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
127,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
127,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
127,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
127,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Славута, вул. Соборності, 20
Всього: упаковка (4)
128,25 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (3)
121,50 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
127,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
117,52 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (1)
126,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
118,72 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
119,78 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
104,00 грн