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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ІЗ ЗЕЛЕНОЮ ГЛИНОЮЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ ІЗ ЗЕЛЕНОЮ ГЛИНОЮ 8 мл, №2 - Львів (531402) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
136,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
136,00 грн
В інших містах:
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
119,00
Економія: -5,95 грн
113,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (3)
134,47 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
104,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
136,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
137,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
129,29 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
135,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
130,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
128,29 грн