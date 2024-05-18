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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяAPIVITA EXPRESS BEAUTY ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА З ОГІРКОМЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY ІНТЕНСИВНО ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА З ОГІРКОМ 8 мл, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (531399) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
128,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
127,80 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
128,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
137,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
127,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
128,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
136,70 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
136,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
135,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
126,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
135,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
135,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
136,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
128,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
127,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
136,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
135,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
127,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
128,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
135,90 грн