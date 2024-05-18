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APIVITA EXPRESS BEAUTY ЗВОЛОЖУЮЧА МАСКА З АЛОЕ 8 мл, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (531393) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
128,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
131,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
135,60 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
128,07 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (6)
135,00
Економія: -26,00 грн
109,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
130,00
Економія: -21,00 грн
109,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
127,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
136,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
136,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
127,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
136,96 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
135,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
128,12 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
137,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
127,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
135,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
135,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
128,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
126,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
127,70 грн